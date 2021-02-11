ГИБДД смогут изымать документы на авто при выявлении неисправностей

Москва, 11 февраля. Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому запрещается эксплуатация неисправного автомобиля, или машины без ОСАГО на дорогах России.

Подобный закон уже действовал прежде — до ноября 2014 года. Тогда с автомобилей нарушителей снимали номера до устранения неисправностей. Согласно новым поправкам, ГИБДД получит право изымать документы на автомобиль. Какие неполадки и условия будут входить в запрещенный список станет известно при обновлении перечня.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский оценил новую систему прохождения техосмотра с марта 2021 года. Специалист указал на ряд подводных камней.