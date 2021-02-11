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Депутаты ГД предложили отменить штраф за проезд по «выделенке» ночью

Депутаты ГД предложили отменить штраф за проезд по «выделенке» ночью

Москва, 11 февраля. Российских водителей могут освободить от штрафа за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда.

Соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму депутатами от ЛДПР. Сейчас осуществлять проезд по «выделенке» могут общественный и школьный транспорт, такси, рейсовые автобусы и велосипедисты. За проезд или остановку на этой полосе другим транспортом предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В ЛДПР отметили, что в ночное время по выделенной полосе почти никто не ездит. При этом другие полосы могут быть заполнены транспортом. В связи с этим запрет на движение по «выделенке» ночью является необоснованным, говорится в пояснительной записке. Движение по этой полосе предлагают сделать разрешенным с 23:00 до 06:00, а также в случае ремонтных работ или препятствий на полосе движения.

Новые запреты в связи с техническим состоянием автомобилей начнут действовать в России с 1 июня. Инициатором такого решения выступило МВД РФ для обеспечения безопасности водителей.

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