Депутаты ГД предложили отменить штраф за проезд по «выделенке» ночью

Москва, 11 февраля. Российских водителей могут освободить от штрафа за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда.

Соответствующая инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму депутатами от ЛДПР. Сейчас осуществлять проезд по «выделенке» могут общественный и школьный транспорт, такси, рейсовые автобусы и велосипедисты. За проезд или остановку на этой полосе другим транспортом предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В ЛДПР отметили, что в ночное время по выделенной полосе почти никто не ездит. При этом другие полосы могут быть заполнены транспортом. В связи с этим запрет на движение по «выделенке» ночью является необоснованным, говорится в пояснительной записке. Движение по этой полосе предлагают сделать разрешенным с 23:00 до 06:00, а также в случае ремонтных работ или препятствий на полосе движения.

Новые запреты в связи с техническим состоянием автомобилей начнут действовать в России с 1 июня. Инициатором такого решения выступило МВД РФ для обеспечения безопасности водителей.