Головная боль не всегда связана с заболеваниями

Москва, 11 февраля. Появление головной боли может быть связано с рядом неочевидных причин. Об этом заявил врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков.

Обезвоживание может вызывать болезненные ощущения в области головы. Другими причинами недуга могут быть нарушение микроциркуляции крови и малоподвижный образ жизни, заявил Широков в эфире телеканала «Россия-1».

«Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создает все условия для возникновения головной боли», — пояснил врач.

Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд ранее посоветовал при первом же появлении головной боли принимать обезболивающие средства. Если дискомфорт появляется чаще, чем 15 дней в месяц, стоит обратиться к врачу.