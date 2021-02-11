Юрист рассказал, как обойти запрет на возвращение лекарства в аптеку

Москва, 11 февраля. Лекарственные препараты, согласно российскому законодательству, вернуть в аптеку нельзя. Однако есть случаи, когда это сделать все же возможно.

Товары ненадлежащего качества можно вернуть в аптеку. К такой категории относятся препараты, у которых истек срок годности, нет обязательной информации и инструкции по применению, рассказала медицинский юрист, председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко.

«Несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата; наличие в упаковке брака — сколы, негерметичная упаковка, нечеткая полиграфия», — перечислил специалист критерии в беседе с агентством «Прайм».

Также медикамент можно вернуть, если фармацевт ошибся в выдаче наименования или дозировке или рецептурный препарат был продан без соответствующей справки.

Россияне ранее обратили внимание, что в некоторых аптеках разнится цена за один и тот же препарат. Эксперт фармацевтического рынка объяснил, что на ценообразование влияет, в частности, местоположение аптеки.