ВОЗ допустила возникновение коронавируса раньше декабря 2019 года

Женева, 11 февраля. Распространение коронавируса могло начаться за несколько месяцев до официального объявления вспышки инфекции. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Первые случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. При этом в октябре несколько десятков человек попали в центральные больницы республики с признаками, характерными для заражения коронавирусом.

Данный факт не оставили без внимания власти страны. Правительство организовало исследования биоматериалов всех госпитализированных, но следов антител выявлено не было. При этом специалисты ВОЗ предположили, что их количество могло сократиться до минимума, из-за чего чувствительности теста могло не хватить.

«Необходимы дальнейшие исследования», — уверен глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Ранее в международной организации заявили о важности проведения всестороннего исследования происхождения коронавируса. В связи с чем представители ВОЗ призвали не полагаться исключительно на данные разведки США.