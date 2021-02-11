АТОР рассказала, как снятие ограничений повлияет на туризм в Крыму

Симферополь, 11 февраля. Туроператоры не ожидают резкого роста спроса на поездки в Крым из-за возможного снятия ограничений в марте. Они поделились прогнозом по «наплыву» туристов на весенние праздники.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает, что послабления сами туристы не заметят. На данный момент многие из них считают, что никаких запретов и вовсе нет. Не отреагируют на «свободу» и корпоративные туристы.

«В Крым вряд ли массово поедут ради проведения корпоратива или MICE-мероприятия, например, в честь праздника 8 марта. Во-первых, такие выезды планируются заблаговременно, а во-вторых, в Крыму мало соответствующих этим целям отелей и конференц-залов», — уверен Ромашкин.

Полуостров не будет, по словам специалиста, испытывать проблемы с туристами на длинные праздничные выходные. Он заметил, что сейчас продажи туров в Крым на мартовские праздники превышают объемы 2020 года.

Позицию Ромашкина подтвердили и представители национального туроператора АЛЕАН. По их сведениям, весной путешественники в основном оздоравливаются, а не устраивают массовые развлечения.

«В Крым сейчас едут не ради конференций, а ради оздоровления. Спрос на санаторно-курортное лечение в феврале-марте этого года бьет рекорды. Доля Крыма в продажах санаторного направления составляет около 40%, а в целом спрос на Крым в межсезонье по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 1,5 раза», – сообщили в пресс-службе АЛЕАН.

Как указала АТОР со ссылкой на представителей туроператоров, отдых в Крыму в феврале и марте стал еще более доступным. Так, гостиницы и санатории делают скидки на свои услуги до 30-35%.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство готовит послабления ограничений. Однако, по его словам, масочный режим продлится как минимум до конца года, передает URA.RU.