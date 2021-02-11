Группа ученых из разных стран выявила ген наследственной слепоты

Москва, 11 февраля. Мутация в гене DNAJC30 влияет на зрительную функцию человека. Этот процесс провоцирует наследственную оптическую нейропатию Лебера.

Международная группа ученых занималась расшифровкой наборов всех генов 33 пациентов с клиническими проявлениями нейропатии Лебера, 16 из них — граждане России, передают «Известия».

Мутация гена DNAJC30 предположительно образовалась 85 поколений назад и распространена среди восточноевропейских популяций. Согласно исследованиям, наибольшее количество носителей заболевания зафиксировано в России.

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