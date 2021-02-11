Киев, 11 февраля. Политический курс президента Украины Владимира Зеленского оказался провальным. Об этом заявил украинский политолог Александр Семченко.

Страна движется не в том направлении, уверены 76,5% украинцев. Идею роспуска Верховной рады и проведения досрочного голосования поддерживают 59,5% населения. Такие данные предоставила «Украинская социологическая группа», передает RT.

«Удивлен, что всего лишь 76,5% так оценивают положение дел, а не 100%. Потому что курс оказался провальным. Продолжает сокращаться население, падают экономические показатели, войне не видно конца и края. Реформы Зеленского ведут к дальнейшему ухудшению ситуации», — заявил Семченко.

Депутат Государственной думы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев ранее заявил, что Зеленского вовсе нельзя назвать президентом. Он выполняет распоряжения США и мастерски выискивает причины не использовать российскую вакцину от COVID-19.