Россияне назвали три самых романтичных литературных произведения

Москва, 11 февраля. Одной из самых романтичных книг по мнению жителей России является роман «Гордость и предубеждение» английской писательницы Джейн Остин, согласно опросу сервиса Mybook.

В исследовании, которое проводилось в преддверии Дня всех влюбленных, участвовали более двух тысяч респондентов. За роман Остин проголосовали около 32% опрошенных.

Произведение американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» оказалось на второй строке рейтинга — книгу выбрали 24,6% респондентов. Третье место заняла романтическая повесть прозаика Александра Грина «Алые Паруса» — ее выбрали 21,8% участников опроса.

Одиноким россиянам дали несколько советов, как провести 14 февраля. Чтобы не предаваться унынию, эксперты предложили уделять внимание давно откладываемой книге.