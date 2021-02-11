Крутченко выбран новым уполномоченным по правам человека на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 февраля. Сахалинские депутаты выбрали Анатолия Крутченко на должность уполномоченного по правам человека в регионе. Он занимал пост председателя областного союза организаций профсоюзов.

Кандидатуру Крутченко в ходе голосования поддержали 18 депутатов. За его конкурента депутата областной думы Ирину Никитину проголосовали семь человек. Процесс голосования проходил в тайном режиме.

Свои поздравления Анатолию Крутченко уже высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По словам главы региона, итоги голосования свидетельствуют о высоком профессионализме, большом опыте и заслугах Крутченко перед регионом.

Вице-премьер Юрий Трутнев ранее заявил о планах по строительству нового города на территории Сахалина. Он будет связан с портом Корсаков.