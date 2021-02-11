Китай призвал США быть осторожными в вопросе Тайваня, Синьцзяна и Гонконга

Пекин, 11 февраля. Противостояние китайской и американской сторон оборачивается катастрофой не только для двух стран, но и для всего мира. Внимание на это обратил председатель республики Си Цзиньпин.

Своим мнением он поделился в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом. Си Цзиньпин высоко оценил потенциал двустороннего сотрудничества, отметив, что положительные изменения в данном вопросе способны улучшить ситуацию в мире.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер призвал коллегу проявлять аккуратность в вопросах, которые касаются Тайваня, Синьцзяна и Гонконга. По его словам, сторонам необходимо развивать и укреплять отношения, построенные на уважении и отсутствии конфликтов.

Желание сотрудничества с США ранее также выказала Украина. Однако в таком случае Киеву придется соперничать с Китаем и Россией, считает политолог Илия Куса.