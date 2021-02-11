Чубайс назвал условие для скорого краха ряда стран

Москва, 11 февраля. Отказ от принципов устойчивого развития может привести к краху ряд стран, заявил политик и экономист Анатолий Чубайс.

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития считает, что при следовании принципам устойчивого развития — ESG (environmental, social, governance) — государство учитывает при принятии решений ряд факторов, в том числе социальные и управленческие. По его словам, в некоторых зарубежных странах инвесторы вкладывают средства только в те компании, которые следуют этим принципам.

«Мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, движутся, ну, как минимум к отставанию, как максимум — к краху», — пояснил Анатолий Борисович, выступая на форуме по корпоративному управлению.

При этом он отметил, что провал наступит для государств не через полвека-век, а совсем скоро — в течение пяти-десяти лет. По словам Чубайса, при нынешних темпах мировой экономики у следующих поколений может возникнуть нехватка природных ресурсов. Чтобы этого избежать, необходимо ограничить потребление и рост производства.

В декабре прошлого года Чубайс был назначен на пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в обязанности экономиста не входит установление диалога с США.