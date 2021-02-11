МВД раскрыло самый популярный способ выманивая денег у подростков в Сети

Москва, 11 февраля. Мошенники чаще всего используют азартные игры, чтобы обманным путем похищать деньги у подростков в Интернете. В 2020 году этот способ был самым распространенным.

Интерес подростков к азартным играм в Интернете вызывает серьезные опасения у сотрудников правоохранительных органов. Зачастую дети становятся жертвами мошенников, доверяя им свои деньги. Об этом рассказал сотрудник управления «К» МВД России Артем Вяткин.

«Особенно ставки. Это был бич в 2020 году — ставки на спорт», — прокомментировал ситуацию Вяткин в видео на портале «МВД Медиа».

Мошенники убеждают детей в наличии надежных инсайдеров, которые знают исход любой игры. Они предлагали ставить 200-300 рублей и обещали выигрыш до 5 тысяч рублей. Но деньги исчезали в никуда, пояснил сотрудник МВД России.

Злоумышленники начали активно покорять и мессенджер Telegram. Роскачество призвало пользователей с подозрением относиться ко всем поступающим ссылкам, не переводить деньги, даже если напишет близкий человек. Для подстраховки следует лично позвонить отправителю сообщений, пишет URA.RU.