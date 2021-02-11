Затяжной снегопад надвигается на Владивосток

Владивосток, 11 февраля. Снег беспрерывно будет идти в течение 40 часов во Владивостоке. Соответствующие данные показала интерактивная карта погоды windy.com.

Осадки начнутся в регионе вечером 14 февраля и продлятся до утра 16 февраля. Каждые три часа будет выпадать от 0,2 до двух сантиметров снега, почти за двое суток может образоваться 11-сантиметровый покров.

Ранее ФАН сообщил о непрекращающемся уже девять дней снегопаде в Мурманской области. В регионе выпала двойная месячная норма осадков, власти не справляются с очисткой дорог.

Опасные погодные явления спровоцировали и восьмибалльные пробки в Саратове. Из-за снежной каши на дорогах значительно увеличилось количество аварий.