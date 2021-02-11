Жителей Сибири и Урала предупредили о сильных морозах

Москва, 11 февраля. Значительное похолодание прогнозируется в нескольких регионах Урала и Сибири. Температура воздуха там будет опускаться до минус 35 градусов.

Сильные морозы уже пришли на Урал и пробудут там до конца недели. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа столбик термометра опустится до 30 градусов ниже нуля, а в Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составит до минус 35 градусов, пояснил глава ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с РИА Новости.

В Абакане и Красноярске похолодает до минус 25 градусов. На севере Красноярского края возможно понижение температуры до минус 35 градусов, уточнил синоптик.

Похолодание на следующей неделе ждет и жителей европейской части России. Столбик термометра в ряде регионов опустится на 15 градусов, заявлял Юрий Варакин, пишет RT.