Депутат Рады предсказал Украине будущее без российской вакцины от COVID-19

Киев, 11 февраля. Украинцев ждет судьба «подопытных кроликов» в случае отказа Киева от использования российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил депутат Верховной рады Илья Кива.

Он уверен, что киевских властей больше интересуют указания западных элит, а не национальные интересы. По мнению Кивы, отказ от противокоронавирусных препаратов российского производства может привести к печальным последствиям.

Политик отметил несостоятельность Киева в вопросах социальной политики. Кива выразил мнение, что для Европы и США Украина является страной третьего мира. Если вакцину западного производства и поставят в страну, то лишь с целью проведения тестов. В итоге украинцы станут для так называемых партнеров «подопытными кроликами», заявил парламентарий.

Ранее власти Украины распорядились запретить российские препараты против коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет RT.