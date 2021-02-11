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Опрос показал любимых поэтов россиян

Опрос показал любимых поэтов россиян

Москва, 11 февраля. Любимым поэтом россиян оказался Александр Сергеевич Пушкин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Автора «Евгения Онегина» также назвали самым великим поэтом в мире.

Самые великие поэты, по мнению респондентов, — Пушкин (78%), Михаил Лермонтов (43%) и Сергей Есенин (37%). Они же вошли в число любимых поэтов-классиков.

Россиянам также предложили назвать авторов четверостиший. «Я помню чудное мгновенье…», принадлежавшее Пушкину, узнали 89% россиян. Реже правильный ответ давали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Автора «Послушайте!» — Владимира Маяковского — узнали всего 13% респондентов, чаще правильный ответ давали лица в возрасте 18–24 лет. Во фразе «Сжала руки под темной вуалью…» Анну Ахматову узнали 10% россиян, при этом 19% опрошенных присуждали эти строки Есенину.

Накануне в России прошел День памяти Пушкина. По этому случаю Федеральное агентство новостей вспомнило пять гениальных произведений Александра Сергеевича.

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