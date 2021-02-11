Опрос показал любимых поэтов россиян

Москва, 11 февраля. Любимым поэтом россиян оказался Александр Сергеевич Пушкин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Автора «Евгения Онегина» также назвали самым великим поэтом в мире.

Самые великие поэты, по мнению респондентов, — Пушкин (78%), Михаил Лермонтов (43%) и Сергей Есенин (37%). Они же вошли в число любимых поэтов-классиков.

Россиянам также предложили назвать авторов четверостиший. «Я помню чудное мгновенье…», принадлежавшее Пушкину, узнали 89% россиян. Реже правильный ответ давали опрошенные в возрасте от 18 до 24 лет, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Автора «Послушайте!» — Владимира Маяковского — узнали всего 13% респондентов, чаще правильный ответ давали лица в возрасте 18–24 лет. Во фразе «Сжала руки под темной вуалью…» Анну Ахматову узнали 10% россиян, при этом 19% опрошенных присуждали эти строки Есенину.

Накануне в России прошел День памяти Пушкина. По этому случаю Федеральное агентство новостей вспомнило пять гениальных произведений Александра Сергеевича.