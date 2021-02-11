Диетолог Стародубова посоветовала десерты и напитки для стола на 14 февраля

Москва, 11 февраля. Влюбленным, решившим отметить 14 февраля за ужином, стоит отдать предпочтение полезным блюдам и безалкогольным напиткам.

Десерт должен быть ароматным и легким, отметила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Блюда на столе могут быть обычными, праздничный вид им придаст особая сервировка, передает РИА Новости.

«Традиционно в меню романтического ужина особое место занимают десерт и напитки. Лучше выбрать что-нибудь легкое и ароматное. Это могут быть фрукты и ягоды как свежие, так и в виде желе, сорбета или фруктовых муссов», — посоветовала Стародубова.

Спиртные напитки стоит заменить коктейлями на основе фруктов, ягод, пряностей, ароматных трав, черного или зеленого чая. Они могут быть как холодными, так и горячими.

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