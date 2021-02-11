Дональда Трампа могут выселить из Мар-а-Лаго после жалоб соседа

Палм-Бич, 11 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп может лишиться дома в Мар-а-Лаго. Причиной тому неоднократные жалобы соседа из-за риска снижения цены и спроса на недвижимость в элитном районе.

Адвокат жильца, пожелавшего остаться неизвестным, направил соответствующее письмо властям штата Флорида. Юрист призвал запретить Трампу на регулярной основе появляться в особняке. В ответ представитель интересов республиканца Джон Мэрион назвал желаемый анонимом исход маловероятным.

«Если они смогут запретить проживать ему там, он сможет выбрать проживание на Вудбридж-роуд», — отметил он в беседе с Newsweek.

Однако это может доставить существенный дискомфорт жителям района. Дело в том, что при въезде и выезде с территории они будут подвергаться обыскам со стороны секретных служб.

Ранее в Сенате США начался второй этап рассмотрения процесса импичмента Трампа. В рамках заседания выступят стороны защиты и обвинения. Последнюю возглавляет демократ Джейми Раскин.