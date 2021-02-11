Вице-премьер Трутнев рассказал о планах строительства города на Сахалине

Южно-Сахалинск, 11 февраля. Новый город планируется возвести на Сахалине. Подробностями поделился вице-премьер Юрий Трутнев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко планирует развивать территории острова, а также построить новый город, что будет связан с портом Корсаков. По информации вице-премьера, к разработке генерального плана города уже приступили, передают «Известия».

«Мы активно начали работать на Сахалине. Там у губернатора есть целый ряд планов — развития территории, вплоть до строительства нового отдельного города, связанного с портом Корсаков», — Заявил Трутнев.

Вице-премьер заметил, что у региона есть дополнительный ресурс и деньги, чтобы осуществить это желание. Кроме того, он назвал Южно-Сахалинск не самым благоустроенным и комфортным городом России.

Юрий Трутнев занимается развитием дальневосточных регионов России. Ранее вице-премьер выразил уверенность, что президент России Владимир Путин меняет свое решение о возможности строительства моста на Сахалине.