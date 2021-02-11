В Омской области три вагона грузового поезда сошли с рельсов

Омск, 11 февраля. Три вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Колония в Омской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД).

Инцидент произошел поздно вечером 10 февраля. В результате схода с рельс трех вагонов был нарушен габарит соседнего пути.

«На месте схода работают железнодорожники и восстановительная техника, в том числе два восстановительных поезда», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Задержан пассажирский поезд №2 Москва — Владивосток.

На прошлой неделе подобный инцидент произошел в Забайкальском крае. Тогда с рельс сошли 16 вагонов. По информации источника ФАН, это случилось из-за неправильного переключения развилки путей.