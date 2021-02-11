Россиянам напомнили о возможности получения государственной выплаты раз в год

Москва, 11 февраля. Некоторые жители России могут рассчитывать на единовременную помощь от государства. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Речь идет о своевременной материальной помощи малоимущим раз в год, согласно Федеральному закону №178-ФЗ сумма единовременной выплаты зависит от разных факторов, предупредил юрист. Среди них: регион и условия проживания в нем, уровень прожиточного минимума и размер средней заработной платы.

«Крупные размеры выплат получают граждане, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе: при наступлении экстремальной жизненной ситуации им могут выплатить 50 тысяч рублей», — отметил Редин в беседе с агентством «Прайм».

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