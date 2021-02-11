Сотрудница хабаровской полиции лишилась работы из-за видео в TikTok

Хабаровск, 11 февраля. Участкового уполномоченного полиции одного из отделов уволили из-за опубликованного в TikTok ролика, который «порочит честь сотрудников внутренних дел».

Майор полиции записала видео, на котором она в форме корчит гримасы. Управление МВД по Хабаровскому краю провело проверку и приняло решение уволить участкового из органов, говорится на сайте ведомства. В правоохранительных органах также дали оценку действиям сотрудников, ответственным за работу с личным составом.

МИД РФ ранее завел аккаунт в TikTok. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала это событие запланированным и необходимым.