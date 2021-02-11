Mastercard будет поддерживать платежи и переводы в криптовалюте с 2021 года

Москва, 11 февраля. Корпорация Mastercard готовится к нововведениям, однако пока не определила какие именно криптовалюты начнет поддерживать, заявил вице-президент компании Раджа Дамодарана.

Кроме того, Mastercard объявила о создании новых валют — CBDC (цифровая валюта центрального банка). Для реализации задуманного корпорация ведет работу сразу с несколькими крупными банками из разных стран, пишет URA.RU.

Самой популярной криптовалютой остается биткоин. Несколько дней назад стоимость цифровой монеты достигла 48 тысяч долларов. Биткоин продолжает бить рекорды на фоне приобретения крупного актива компанией Tesla американского предпринимателя Илона Маска.