Художник из ДНР взял все призы в номинации конкурса современного искусства

Донецк, 11 февраля. Художник из ДНР Радмир Кочанов взял три призовых места в номинации «Авангардизм» конкурса современного искусства «Талант России».

Кочанов работает помощником художника-оформителя в музыкально-драматическом театре Донецка и входит в Союз художников ДНР. Дончанин занял сразу три призовых места в номинации «Авангардизм» конкурса, в котором приняли участие художники со всей России и других стран. Картины, что принесли авангардисту победу в конкурсе, называются «Отблески», «Отдых в Седово», «Донбасс — первые переселенцы».

Даже в столь беспокойные для ДНР времена ее жители находят в себе силы заниматься ремеслом и творчеством. При этом недавно Донецк подвергся удару со стороны ВСУ из артиллерийских систем.