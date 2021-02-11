Россиянам предрекли вспышку «британского» штамма коронавируса

Москва, 11 февраля. Выявленный в Великобритании штамм коронавируса может появиться в России уже этой весной. Такой прогноз озвучил главврач «Лидера медицины» и вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист в беседе с ТАСС заявил о неизбежности случаев заражения «британской» мутацией вируса в России. По его словам, это должно предостеречь правительство от преждевременного смягчения ограничительных мер.

Угроза вспышки сейчас наиболее высока из-за характерных особенностей данной разновидности. Речь идет об ускоренных темпах распространения из-за меньшей вирусной нагрузки, требуемой для заражения человека.

«Он все равно придет, все равно будем заболевать, но нужно, чтобы все было постепенно, без перегрузки системы здравоохранения, с готовностью к тому, что он придет», — добавил Тимаков.

Ранее американские ученые предрекли высокие темпы распространения «британской» мутации коронавируса по США. Сейчас общие показатели заболеваемости в стране превышают данные других штаммов на 35-45%.