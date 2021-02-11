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Максим Галкин зажег со звездами TikTok под хит Сердючки

Максим Галкин зажег со звездами TikTok под хит Сердючки

Москва, 11 февраля. Максим Галкин решил не останавливаться на Instagram, где его посты ежедневно просматривают более 8,8 млн подписчиков, и занялся покорением TikTok. Благодаря веселым роликам, 44-летний юморист уже собрал внушительное число фолловеров.

Галкин стал практически главным кормильцем семьи, поскольку его супруга Алла Пугачева последние годы лишь изредка появляется на избранных концертах и шоу. Поэтому артист работает не покладая рук, активно развивая блоги. Это стало особенно актуально после того, как на фоне пандемии коронавируса гастрольная деятельность практически прекратилась. 

И если в Instagram он уже давно стал одним из самых успешных блогеров, то в молодежный TikTok пришел не так давно. Однако и здесь за полтора года ему удалось собрать почти 2,5 млн подписчиков. 

Новой шуткой от юмориста стал танец с блогерами из проекта Dream Team House, живущих в одном доме и снимающих про себя реалити. На записи молодежь под песню Верки Сердючки показывает артисту современные танцевальные движения.

Максим Галкин зажег со звездами TikTok под хит Сердючки

Ранее телеканалы сообщили, что Пугачева приобрела несколько участков на Кузьминском кладбище и собирается построить там фамильный склеп. Это кладбище является одним из самых престижных, стоимость квадратного метра может достигать 5 млн рублей.

Один из дизайнеров, пожелавший сохранить имя в тайне, рассказал, как будет выглядеть семейный склеп, в котором похоронят Пугачеву. В частности, будет использован вензель с буквами «АБ», которым украшен замок 71-летней певицы и ее мужа в подмосковной деревне Грязь.

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