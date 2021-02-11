Максим Галкин зажег со звездами TikTok под хит Сердючки

Москва, 11 февраля. Максим Галкин решил не останавливаться на Instagram, где его посты ежедневно просматривают более 8,8 млн подписчиков, и занялся покорением TikTok. Благодаря веселым роликам, 44-летний юморист уже собрал внушительное число фолловеров.

Галкин стал практически главным кормильцем семьи, поскольку его супруга Алла Пугачева последние годы лишь изредка появляется на избранных концертах и шоу. Поэтому артист работает не покладая рук, активно развивая блоги. Это стало особенно актуально после того, как на фоне пандемии коронавируса гастрольная деятельность практически прекратилась.

И если в Instagram он уже давно стал одним из самых успешных блогеров, то в молодежный TikTok пришел не так давно. Однако и здесь за полтора года ему удалось собрать почти 2,5 млн подписчиков.

Новой шуткой от юмориста стал танец с блогерами из проекта Dream Team House, живущих в одном доме и снимающих про себя реалити. На записи молодежь под песню Верки Сердючки показывает артисту современные танцевальные движения.

Ранее телеканалы сообщили, что Пугачева приобрела несколько участков на Кузьминском кладбище и собирается построить там фамильный склеп. Это кладбище является одним из самых престижных, стоимость квадратного метра может достигать 5 млн рублей.

Один из дизайнеров, пожелавший сохранить имя в тайне, рассказал, как будет выглядеть семейный склеп, в котором похоронят Пугачеву. В частности, будет использован вензель с буквами «АБ», которым украшен замок 71-летней певицы и ее мужа в подмосковной деревне Грязь.