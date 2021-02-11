Избавиться от запотевших стекол в машине можно без специальных средств

Москва, 11 февраля. Смесь глицерина и спирта может стать бюджетным и доступным средством против запотевания стекол в автомобиле.

Вовсе не нужно покупать фирменные средства, чтобы избавиться от мешающего обзору запотевания. Для этого достаточно приобрести в любой аптеке флакон глицерина, а в магазине — самую дешевую водку.

Жидкости необходимо смешать с водой, получившимся раствором смочить губку или микрофибру и изнутри протереть стекло. Предварительно необходимо очистить поверхность от пыли и грязи.

Юрист, автоэксперт Дмитрий Славнов ранее дал советы по подготовке автомобиля к дальней поездке зимой. Водителям необходимо позаботиться об уровне топлива и незамерзающей жидкости для стекол.