Донецк, 11 февраля. Сразу восемь солдат 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили тяжелые ранения в течение прошедших суток.

Пресс-служба Управления Народной милиции ДНР (НМ ДНР) сообщила, что в расположение бригады прибыла комиссия штаба Операции объединенных сил (ООС). Командир Марченко распорядился «тепло» встретить проверяющих и отправил нескольких военнослужащих за покупкой алкоголя в населенный пункт Елизаровка.

Отклонившись от намеченного маршрута, автомобиль с украинскими военными совершил наезд на взрывное устройство. В результате подрыва ранения получили восемь военнослужащих, в том числе офицеры ВСУ.

Пострадавшие могли подорваться на своих же взрывных устройствах. Недавно появилась информация об усиленном минировании украинскими военными территории Донбасса без специальных обозначений. В ЛНР отмечают, что это связано с дезертирством в рядах ВСУ.