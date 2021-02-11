Аналитики: пожилые россияне чаще молодежи тратят деньги на сайтах знакомств

Москва, 11 февраля. Россияне среднего и старшего возраста стали чаще проводить время на сайтах знакомств и тратить там деньги. Об этом сообщили аналитики МКБ.

Граждане в возрасте 71-80 лет стали тратить на сайты знакомств в шесть раз больше, а 61-70-летние — в два раза. Наиболее заметная доля посетителей приходится на 41-50-летних россиян. А больше всех тратятся на них люди от 36 до 40 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков.

Самыми экономными оказались молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Количество их покупок на сайтах знакомств выросло на 32%. В 2021 году спрос на платные услуги увеличился на 44%, по сравнению с 2020 годом. Два года назад пожилые клиенты совершали разовые и нерегулярные покупки.

Проводить время на сайтах знакомств может быть небезопасно для кошелька. Киберпреступники начали развивать новую схему обмана доверчивых россиян, давя на жалость и вымогая деньги.