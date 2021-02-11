Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию

Россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию

Кострома, 11 февраля. Несмотря на действие пенсионной реформы, часть россиян, не относящихся к льготникам, может уйти на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба отделения ПФР в Костромской области.

В 2019 году появилась новая социальная категория граждан — лица предпенсионного возраста. Им положены некоторые льготы и меры соцподдержки, в числе которых и выход на пенсию на два года раньше.

Однако тут должны быть соблюдены несколько условий. Уйти на пенсию досрочно предпенсионер может, если лишился работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, имеет официальный статус безработного и не может найти новую работу. Кроме того, необходим трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 — для мужчин) и нужное количество пенсионных коэффициентов. В этом году — 21 балл.

В ПФР отметили, что в 2020 году досрочно стали пенсионерами 67 безработных жителей Костромской области, а размер их пенсии составил около 13 700 рублей.

Россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию

Ранее ФАН сообщал, что работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексируются с 2016 года из-за дефицита ПФР, могут рассчитывать на некоторые выплаты в 2021 году. Пенсионерам, которые в прошлом году работали, в августе текущего года увеличат страховые пенсии, исходя из пенсионных баллов за периоды работы в 2020 году после назначения пенсии либо после предыдущего беззаявительного перерасчета размера пенсии. Пересчет пенсии может прибавить лишь три балла в течение года. В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимум пенсионеру смогут прибавить к пенсии 296,58 рубля. 

Кроме того, продолжающие работать получатели социальных пенсий имеют право на выплаты за содержание иждивенцев, работу на Крайнем Севере, доплаты за инвалидность.

Новости партнеров