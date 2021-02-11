Россиянам рассказали, как можно досрочно уйти на пенсию

Кострома, 11 февраля. Несмотря на действие пенсионной реформы, часть россиян, не относящихся к льготникам, может уйти на пенсию досрочно, сообщает пресс-служба отделения ПФР в Костромской области.

В 2019 году появилась новая социальная категория граждан — лица предпенсионного возраста. Им положены некоторые льготы и меры соцподдержки, в числе которых и выход на пенсию на два года раньше.

Однако тут должны быть соблюдены несколько условий. Уйти на пенсию досрочно предпенсионер может, если лишился работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата, имеет официальный статус безработного и не может найти новую работу. Кроме того, необходим трудовой стаж (20 лет для женщин и 25 — для мужчин) и нужное количество пенсионных коэффициентов. В этом году — 21 балл.

В ПФР отметили, что в 2020 году досрочно стали пенсионерами 67 безработных жителей Костромской области, а размер их пенсии составил около 13 700 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что работающие пенсионеры, чьи выплаты не индексируются с 2016 года из-за дефицита ПФР, могут рассчитывать на некоторые выплаты в 2021 году. Пенсионерам, которые в прошлом году работали, в августе текущего года увеличат страховые пенсии, исходя из пенсионных баллов за периоды работы в 2020 году после назначения пенсии либо после предыдущего беззаявительного перерасчета размера пенсии. Пересчет пенсии может прибавить лишь три балла в течение года. В этом году стоимость одного пенсионного балла составляет 98,86 рубля. Таким образом, максимум пенсионеру смогут прибавить к пенсии 296,58 рубля.

Кроме того, продолжающие работать получатели социальных пенсий имеют право на выплаты за содержание иждивенцев, работу на Крайнем Севере, доплаты за инвалидность.