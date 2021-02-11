Доктор Мясников раскрыл причину возросшей смертности среди россиян

Москва, 11 февраля. Причиной роста смертности в РФ является не COVID-19, а недостаточное лечение других болезней. Такое заявление сделал врач-телеведущий Александр Мясников.

Пропущенные случаи онкологии и хронических заболеваний — это мировая тенденция, и Россия не является исключением. Мясников объяснил это тем, что все силы врачей сейчас брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Поэтому некоторые заболевания оказались лишены должного внимания.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями», — цитирует врача URA.RU.

Телеведущий отметил, что за 10 месяцев 2020 года на одного умершего от коронавируса приходилось двое умерших от недостаточной помощи больным другими заболеваниями. Смертность от COVID-19 не была высокой — всего 1,8%.

Недавно Мясников предупредил россиян о смертельной опасности боли в горле. По его словам, такой симптом может сигнализировать о поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.