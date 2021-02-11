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Доктор Мясников раскрыл причину возросшей смертности среди россиян

Доктор Мясников раскрыл причину возросшей смертности среди россиян

Москва, 11 февраля. Причиной роста смертности в РФ является не COVID-19, а недостаточное лечение других болезней. Такое заявление сделал врач-телеведущий Александр Мясников.

Пропущенные случаи онкологии и хронических заболеваний — это мировая тенденция, и Россия не является исключением. Мясников объяснил это тем, что все силы врачей сейчас брошены на борьбу с пандемией коронавируса. Поэтому некоторые заболевания оказались лишены должного внимания.

«Причиной смерти двух третей умерших в 2020 году стало неоказание адекватной помощи больным с иными заболеваниями», — цитирует врача URA.RU.

Доктор Мясников раскрыл причину возросшей смертности среди россиян

Телеведущий отметил, что за 10 месяцев 2020 года на одного умершего от коронавируса приходилось двое умерших от недостаточной помощи больным другими заболеваниями. Смертность от COVID-19 не была высокой — всего 1,8%.

Недавно Мясников предупредил россиян о смертельной опасности боли в горле. По его словам, такой симптом может сигнализировать о поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.

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