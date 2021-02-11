Западные СМИ предрекли России глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»

Вашингтон, 11 февраля. Разговоры о российской вакцине от COVID-19 «Спутник V» еще недавно вызывали на Западе насмешку, однако теперь ситуация изменилась.

Журналист Ишан Тарур в статье для Washington Post написал, что вакцина стала объектом повышенного внимания после публикации в научном издании Lancet. В ней были подробно описаны результаты испытаний препарата на добровольцах. Тогда появилась информации об эффективности «Спутника V» на уровне 91,6%.

Автор текста заметил, что успех вакцины может значительно усилить авторитет Москвы на мировой арене. По мнению Тарура, «Спутник V» — это единственная вакцина, которая соответствует критерию цена-качество.

Ранее стало известно, что «Спутник V» прошел научную консультацию в Европейском агентстве лекарственных средств. На сегодняшний день не менее 20 стран одобрили использование российской вакцины, передает URA.RU.