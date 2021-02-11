Борис Джонсон в красной шапке рассмешил британцев тренировкой в парке

Лондон, 11 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел на тренировку в столичный парк. Папарацци запечатлели политика в необычных позах.

Джонсон в сопровождении своего тренера Гарри Джеймсона вышел на улицу, чтобы размяться. Премьер надел шорты, свитер и красную шапку. Такой наряд рассмешил пользователей Сети, так как в Лондоне стоит прохладная погода, сообщил таблоид The Sun. Несмотря на свой нелепый вид, на фото видно, что Джонсон старается правильно выполнять упражнения.

Boris's BAD hair day! PM goes from moptop in the Commons to floptop at No10 briefing https://t.co/UfIqQ0AOOz — Daily Mail Online (@MailOnline) February 10, 2021

Премьер-министр Великобритании ранее сообщил, что в стране от COVID-19 скончалось более 100 тысяч граждан. В стране действует третий за время пандемии национальный локдаун.