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Борис Джонсон в красной шапке рассмешил британцев тренировкой в парке

Борис Джонсон в красной шапке рассмешил британцев тренировкой в парке

Лондон, 11 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел на тренировку в столичный парк. Папарацци запечатлели политика в необычных позах.

Джонсон в сопровождении своего тренера Гарри Джеймсона вышел на улицу, чтобы размяться. Премьер надел шорты, свитер и красную шапку. Такой наряд рассмешил пользователей Сети, так как в Лондоне стоит прохладная погода, сообщил таблоид The Sun. Несмотря на свой нелепый вид, на фото видно, что Джонсон старается правильно выполнять упражнения.

Премьер-министр Великобритании ранее сообщил, что в стране от COVID-19 скончалось более 100 тысяч граждан. В стране действует третий за время пандемии национальный локдаун.

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