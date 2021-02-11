Ольга Прокофьева раскрыла секрет, как сохранить молодость

Москва, 11 февраля. Актриса Ольга Прокофьева поделилась секретами своей молодости и красоты. 57-летняя артистка ради здоровой кожи отказалась от вредных привычек и следит за питанием.

«Наш организм диктует нашей коже и волосам, как выглядеть. Поэтому, в первую очередь, рекомендую обратить внимание на питание. Я не призываю быть фанатиком и не говорю «не ешьте это ни в коем случае», но надо обращать на это внимание хотя бы немного. Лично у меня нет никакой диеты, я просто мало ем, это если говорить о фигуре. А чтобы кожа была здоровая, надо избавиться от неправильной пищи и вредных привычек, в первую очередь от курения», — заявила звезда сериала «Моя прекрасная няня» в интервью порталу «7дней».

Самым главным советом Прокофьева назвала «горящие глаза и выражение лица», а также идеальную осанку, которая позволит женщине выглядеть значительно моложе.

«Не надо забывать, что позитив должен быть на лице всегда, тогда оно становится привлекательнее, уходит возраст. Это зарисовки моих жизненных ощущений», — подчеркнула она.

Актриса точно знает, что нужно ее организму, поэтому старается делать по утрам легкую гимнастику: минимальное количество отжиманий, приседаний, упражнений для ног. Некоторые утренние ритуалы удается совмещать, например, с чисткой зубов.

«А так как профессия у меня публичная, конечно я думаю о своем внешнем виде. У меня есть косметолог, к которому я периодически обращаюсь. Речь не идет о пластических операциях, этого я не делала никогда, но сейчас наша косметология на таком высоком уровне, что благодаря ей можно отодвинуть любую пластику навсегда», — добавила звезда.

По ее словам, речь идет о витаминных инъекциях и массажах.

Зимой в увлажняющие крема актриса добавляет несколько капель натурального масла и наносит их перед сном толстым слоем, как питательную маску.

«Я рекомендую каждой женщине найти для себя то самое любимое масло, и купить хорошее, его хватит надолго, а польза и результат вас порадует. К тому же, это очень доступно. Я делаю это уже давно и вижу результаты такого ухода», — советует Прокофьева.

По ее словам, сама она отдает предпочтение российским производителям из Краснодарского края.

В прошлом году коллега Прокофьевой по сериалу «Моя прекрасная няня» Борис Смолкин рассказал о теплых взаимоотношениях с актрисой. Сама Прокофьева добавила, что со Смолкиным она дружит больше 15 лет. Они продолжают общаться и поздравлять друг друга с праздниками.