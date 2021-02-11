Детский сад в Ярославле изменил меню по просьбе родителей-мусульман

Ярославль, 11 февраля. Родители подопечных детского сада №233 в Ярославле попросили убрать из меню учреждения свинину. Ситуацию проконтролировала областная прокуратура.

По религиозным соображениям, не все дети могут употреблять свинину в пищу. Прокуратура направила в мэрию города информационное письмо о недопущении в деятельности дошкольных учреждений ущемления прав различных национальностей и конфессий. После чего родители, просившие изменений, сообщили, что мясо свиньи убрали из рациона их детей.

Ранее стало известно, что порядка 100 новых детских садов и школ построят в Москве в ближайшие три года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.