Отрицание вакцинации от COVID-19 может стать поводом для отказа в работе

Москва, 11 февраля. Прививка от коронавируса, как от дифтерии и кори, может стать обязательным условием при приеме на работу.

Люди, которые не переболели COVID-19 и отказываются вакцинироваться, останутся в зоне риска вне зависимости от появления коллективного иммунитета к коронавирусу, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Таким гражданам необходимо продолжать соблюдать личные меры безопасности, передает радио Sputnik.

«Не могу сказать, что изменится общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом. Могут быть решения на уровне регулирования. [...] Вполне возможно, что Роспотребнадзор совместно с Минздравом по согласованию с правительством введет какие-то требования для людей, не переболевших коронавирусом, но претендующих на те или иные должности», — заявил Болибок.

Иммунолог Полина Степенская ранее заявила, что отсутствие вакцинации от COVID-19 среди детей не повлияет на формирование коллективного иммунитета. Многие дети переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, поэтому неизвестно, сколько совершеннолетних переболело.