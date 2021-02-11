Малышева назвала самую уязвимую к COVID-19 группу людей

Москва, 11 февраля. Наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет, в этом возрасте умирает каждый третий.

Эта группа людей должна в обязательном порядке проходить вакцинацию, так как побочный эффект от прививки гораздо безобиднее тяжелой болезни и смерти, уверена телеведущая и врач Елена Малышева. Привиться от COVID-19 могут люди в возрасте 19 лет и старше, верхняя граница не установлена.

«После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый человек», — заявила Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Ранее Елена Малышева назвала группы людей, которым необходимо привиться от COVID-19. В группу риска входят пожилые старше 65 лет, люди с ожирением, хроническими заболеваниями почек и легких, а также с онкологическими и сердечно-сосудистыми недугами.