Игра-симулятор Vikings Valheim бьет рекорды продаж в Steam

Москва, 11 февраля. Сервис Steam предоставил ранний доступ Vikings Valheim в начале февраля и не прогадал. Игра уже вторую неделю подряд остается в списке бестселлеров.

Разработчики из Iron Gate выпустили игру-симулятор в необычном сеттинге. Игрокам предлагают сражаться с монстрами, налаживать быт, изготавливать боевую экипировку и исследовать опасные зоны. Скандинавские монстры сопровождают геймеров в 10-м мире под названием Вальхейм.

Свыше 100 тысяч игроков оценили условия игры и оставили положительные отзывы. На землях Вальхейма уже борются за выживание 74 тысячи геймеров. Пик игры был достигнут, когда в онлайн одновременно оказалась 131 тысяча пользователей. Игра стала популярнее ARK и может обойти RUST.

Полноценная версия Vikings Valheim появится примерно через год и будет стоить дороже, предполагают разработчики. Сейчас реализовано 75% механики и 50% контента. Игрокам обещают выпустить новые дополнения и патчи.

У другой компании, Ubisoft, в планах создать игру по вселенной «Аватара» до проекта по «Звездным войнам». Пока названия нет, но геймеры прогнозируют ее выход ко второй части научно-фантастического фильма. Премьера «Аватара 2» назначена на декабрь 2022 года.