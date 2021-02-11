Харламову пришлось «признать» баснословные доходы

Москва, 11 февраля. Юморист Гарик Харламов посмеялся над слухами о своих заоблачных гонорарах на ТНТ.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что коллега Харламова по Comedy Club комик Константин Маласаев, известный как Никита из USB, сообщил в одном из шоу в Сети, что в программе ТНТ процветает «дедовщина», из-за чего многие юмористы уходят спустя всего год работы. По его словам, якобы Павел Воля зарабатывает по 4 млн рублей в месяц, а Харламов — 7 млн, когда он получает лишь 30 тыс. рублей.

Позднее артист заявил в интервью NEWS.ru, что никогда ничего подобного не говорил о гонорарах коллег, назвав появившуюся информацию фантазиями и выдумками.

Новость обыграл на своей странице в Instagram еще одни резидент Comedy Club Гарик Мартиросян. Он опубликовал небольшое «интервью» с коллегой, во время которого потребовал от Харламова ответа на вопрос о заработках. Быстро среагировавший комик «признался», что официально получает 7 млн долларов — и это не учитывая «серой части».

«Я скрываю от вас 70 миллиардов», — пытаясь скрыть улыбку, заявил Харламов.

Дальше он продолжил разыгрывать публику и в комментариях в записи оставил сообщение для своего друга:

«Удали срочно! Ты чего творишь? Никто не должен знать про бриллианты!».

В последнее время Харламов действительно лишился части своих сбережений. Он оставил бывшей жене Кристине Асмус и дочке Анастасии элитный четырехэтажный особняк на Рублевке, чья стоимость оценивается в 100 млн рублей, а также половину своих денег.

Помимо зарплаты в Comedy Club, Харламов пополняет бюджет гонорами за съемки в кино и сериалах, а также получает немалые деньги, выступая ведущим на различных корпоративах.