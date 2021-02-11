Онищенко объяснил отказ Чечни и Удмуртии от ношения масок

Москва, 11 февраля. Решение об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии принято с учетом актуальных показателей развития эпидемиологической ситуации, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ответственные службы разрешили гражданам отказаться от использования лицевых средств защиты исходя из результатов анализа показателей заболеваемости и массовых исследований на напряженность иммунитета. Однако, несмотря на улучшение обстановки с распространением коронавируса, ключевым оружием для полной победы над пандемией все равно является вакцинация, убежден Онищенко.

«На основании нее нужно вытеснять неспецифические меры защиты от коронавируса... Не отмена защитных мер вроде масок, а вытеснение их вакцинацией и создание прослойки коллективного иммунитета», — объяснил депутат в беседе с НСН.

Применение защитных масок в Чечне теперь носит рекомендательный характер. В республике сейчас наблюдается сокращение числа случаев заражения, а также проводится массовая вакцинация.