Гидрометцентр РФ предупредил о возвращении сильных морозов

Москва, 11 февраля. Европейскую часть России на следующей неделе ожидает резкое похолодание на 10–15 градусов. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Синоптик в беседе с РИА Новости заявил, что такая погода продлится до четверга. По его словам, в циклоне начнутся затоки холодных воздушных масс, что приведет к серьезному понижению температурных показателей.

К следующим выходным столбики термометров жителей Московского региона, Тверской, Калужской и Тульской областей могут опуститься до значений 20–25 градусов ниже нуля. Местами ожидается до минус 30 градусов.

Ранее появилась информация, что текущие морозы на европейской части России продлятся до конца зимы. Такая погода в последние годы не устанавливалась и поэтому считается аномальной.