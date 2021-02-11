Вице-канцлера Германии экстренно вызвали на слушания по «Северному потоку — 2»

Берлин, 11 февраля. Вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца в срочном порядке пригласили на обсуждение ситуации вокруг российского газопровода «Северный поток — 2» в бундестаг.

Выступление Шольца на слушаниях не было запланировано, однако представители фракции «Зеленые/Союз 90» настояли на его вызове, передает РИА Новости. Именно эта партия инициировала заседание. При повторном голосовании большинство депутатов поддержали участие вице-канцлера.

В это время Шольц находился на совещании у канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу противодействия коронавирусной инфекции. Трансляция слушаний проходит на портале парламента ФРГ.

Ранее стало известно, что Берлин ведет переговоры с Вашингтоном в закрытом формате о возможных санкциях против «Северного потока — 2». Об этом сообщила заместитель официального представителя Правительства Германии Ульрике Деммер, передает RT.