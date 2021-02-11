Диарея может указывать на развитие цирроза печени

Москва, 11 февраля. Злоупотребление алкоголем может привести к циррозу печени, предвестником которого является диарея.

Сигнализировать о заболевании печени могут боли в животе, потеря аппетита, общее недомогание и ощущение себя больным, заявили британские ученые из национальной службы здравоохранения. Частое употребление спиртного лишает печень способности восстанавливаться.

Первая стадия цирроза печени обратима, поэтому на недуг необходимо обратить внимание сразу. Алкоголь лучше всего употреблять не чаще трех раз в неделю в разумных пределах. После бурной вечеринки стоит сделать перерыв на несколько недель, чтобы дать печени восстановиться.

Ранее ФАН писал о четырех признаках цирроза печени. На болезнь может указывать изменение цвета глазного яблока, мочи, давление в правой верхней части живота и появление кольца вокруг радужки.