Скончался основатель известнейшего порножурнала Hustler Ларри Флинт

Лос-Анджелес, 11 февраля. Основатель знаменитого журнала для взрослых Hustler Ларри Флинт скончался в Лос-Анджелесе. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность, сообщили представители семьи.

Флинту было 78 лет. Его имя было одним из самых знаковых в индустрии развлечений для взрослых на протяжении 50 лет, пишет RT. Журнал Hustler он создал в 1974 году. Издание принесло ему огромную известность и богатства, поскольку популярность эротического чтива сразу начала расти.

В 1978 году на Флинта напал серийный убийца Джозеф Пол Франклин. Преступник выстрелил в издателя, в результате чего тот остался парализованным ниже пояса на всю жизнь и был прикован к инвалидному креслу.

За всю жизнь Ларри Флинт был женат пять раз. В 1998 году он женился на Элизабет Берриос, с которой и провел остаток дней. У основателя Hustler остались пять дочерей и сын, которые родили ему внуков и даже правнуков.

Несколько дней назад стало известно, что сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер умер во Франции. Лауреат премии «Оскар» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» скончался в 89 лет.