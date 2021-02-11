Глава ФРС назвал несвоевременными беспокойства США о росте госдолга

Вашингтон, 11 февраля. Сейчас для американских властей не самое лучшее время для беспокойства из-за роста государственного долга, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

США в данный момент неспособны учесть возможности федерального правительства финансировать себя в рамках проводимой политики, направленность которой зависит от вызванных пандемией коронавируса обстоятельств. Принятые властями меры по поддержке экономики вызвали резкий скачок госдолга и дефицит бюджета, передает RT.

«Мы очень далеко от того, чтобы принимать во внимание при проведении политики способность федерального правительства финансировать себя», — отметил Пауэлл в рамках видеоконференции в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Американское правительство уже не раз демонстрировало своеобразное отношение к своим деньгам. В последнее время национальный регулятор активно начал печатать новые купюры в ущерб госдолгу и инфляции.