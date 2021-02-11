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Авиакомпания «Победа» может отказаться от полетов на Дальний Восток

Авиакомпания «Победа» может отказаться от полетов на Дальний Восток

Москва, 11 февраля. «Победа» может перестать совершать рейсы на Дальний Восток после выделения субсидий на перевозки другой авиакомпании.

Соответствующую информацию сообщил источник газеты «Известия» в авиакомпании. Он уточнил, что лоукостер не оставлял заявку на получение дотаций на указанном маршруте.

В «Победе» считают нецелесообразным совершать полеты в Улан-Удэ, когда рейсы по этому направлению осуществляют только две авиакомпании. При этом лишь одной из них будут субсидировать перевозку в размере 9,2 тысячи рублей за каждого пассажира. Уже сейчас «Победа» не продает билеты из Москвы в Улан-Удэ с датой вылета на конец марта и позднее.

Компания «Аэрофлот» планирует сократить частоту полетов из Москвы в города 13 стран в период с конца марта до 30 апреля. Самолеты авиакомпании будут реже летать в Анталью, Белград, Бишкек, Минск, Токио, Лондон и другие города.

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