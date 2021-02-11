Пугачева оказалась втянута в развод Наташи Королевой

Москва, 11 февраля. Спустя много лет после развода с Игорем Николаевым певица Наташа Королева откровенно рассказала о причинах их расставания. При этом она упомянула имя своей коллеги Аллы Пугачевой.

Со своим первым мужем певица развелась в далеком 2001 году. Тогда новость о расторжении брака стала настоящей сенсацией. Поклонники не верили, что одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса перестала существовать. При этом оба бывших супруга хранили молчание, не распространяясь о причинах развода.

Лишь недавно певица в интервью Андрею Малахову откровенно рассказала, почему не ужилась с Николаевым.

«Я в 18 лет уже вышла замуж. Конечно, я мечтала о машине «Чайке», кукле на ней. Первый мой мужчина, любимый. Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!» — предалась воспоминаниям Королева.

По слова артистки, в знаменитом композиторе все было хорошо, но ужиться с ним — непросто. Королева дала понять, что у композитора оказался сложный характер.

Говоря о разводе с мужем, певица упомянула Аллу Пугачеву, которая, по ее словам, в штыки восприняла новость о том, что у ее любимчика Николаева появилась юная возлюбленная. Примадонна решила устроить молодой коллеге «проверку на вшивость». Лишь спустя время она стала тем, что смог поддержать артистку после тяжелого расставания.

«Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — цитирует Королеву «Экспресс газета».

Спустя два года после развода с Николаевым Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, известного публике как Тарзан. Во втором браке у певицы родился сын Архип.

Ранее ФАН сообщал, что хит Николаева и Королевой вдохновил Архипа на написание новой композиции. Новое прочтение сюжета песни «Дельфин и русалка» произвело в Сети фурор.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода девяностых», — написала тогда Королева в своем Instagram.

Фанаты певицы с восторгом встретили композицию Архипа.