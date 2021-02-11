Дипломаты РФ призвали США не «бряцать оружием» в Черном море

Вашингтон, 11 февраля. Безопасность Черного моря не нуждается в присутствии иностранных военных сил. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне на странице в Twitter.

Американские военные корабли продолжают оставаться в водах Черного моря под предлогом совместных учений США и Турции. Дипломаты предположили, что Вашингтону «не терпится найти врага» для «наращивания своего присутствия в регионе», передает RT.

«Мы призываем ВС США прекратить безрассудное бряцание оружием и заняться своими делами в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность в Черном море не нуждаются в иностранном вмешательстве», — говорится в обращении.

Шестой флот ВМС США сообщил, что американские и турецкие корабли при поддержке двух истребителей F-16 провели учения по поиску подводной лодки условного противника. МИД РФ неоднократно заявлял, что присутствие в акватории Черного моря судов государств, не имеющих отношение к региону, может дестабилизировать обстановку.

Ранее бомбардировщики ВКС России Ту-22М3 поспособствовали выходу ракетных эсминцев американского флота USS Donald Cook (DDG 75) и USS Porter (DDG-78) за пределы Черного моря. Корабли на протяжении 17 дней проводили учения с ВМС Румынии, Украины, и береговой охраны Грузии.