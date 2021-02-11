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Историк Тепикин объяснил угрозы санкциями от Борреля страхом за репутацию

Историк Тепикин объяснил угрозы санкциями от Борреля страхом за репутацию

Москва, 11 февраля. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил инициировать новые санкции против России. Что послужило поводом для подобных намерений, рассказал историк Виталий Тепикин.

Возможными планами Боррель поделился после визита в Москву. По словам Тепикина, глава дипломатии ЕС думал, что встреча с российским руководством будет напоминать сцену разговора директора с провинившимся школьником. Но «удобному» сценарию не дано было свершиться: общение главы евродипломатии с «верхушкой» РФ прошло с точностью до наоборот.

«Но его встретили не только не с поникшими головами, а предъявили факты, развернувшие ситуацию вспять. Крыть Боррелю было нечем. Теперь же он пытается себя реабилитировать, и у него действительно есть право инициировать введение новых санкций», — объяснил профессор в разговоре с ФАН.

Позиции Борреля, по мнению Тепикина, сейчас шатки. Чтобы не утратить их окончательно, он поднимет вопрос введения рестрикций на заседании министров иностранных дел Евросоюза.

«Недостаточно оправданий про агрессивную пресс-конференцию и т. д. Введение новых санкций будет означать усиление разногласий между ЕС и Россией», — резюмировал Тепикин.

Министры иностранных дел ЕС обсудят возможность введения рестрикций против Москвы 22 февраля. Россия продолжит наблюдать за предложениями об ограничениях.

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